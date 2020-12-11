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Ганчаренко: «У нас не было подготовительного периода. На самом деле всё это очень сложно»

11 Декабря 2020, 01:19,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко подвёл итоги матча с «Динамо» Загреб (1:3) в эфире канала «Матч!».

- Ваши первые слова для всех болельщиков ЦСКА по итогам еврокубковой кампании?

- Наверное, все-таки рано после этой игры подводить итоги всей нашей европейской кампании. Понятно, что ни одной победы не одержать, это не то, что мы планировали. Это не то, чем надо гордиться. Наверное, это следствие того, что нам пока не хватает сил играть в таком графике, особенно, когда играешь четверг-воскресенье. Мы пустовато смотримся. После того, как счет стал 2:0, раскрепостились на поле, уверенно стали идти вперед, больше движения стало, какие-то подходы были, когда мы могли второй гол забить. Но в целом нам в первом тайме не хватало движения, а во втором мы лучше бились.

- Какие слова мотивационные вы сегодня нашли перед такой игрой, когда команде ничего не надо по таблице?

- Мы перед игрой говорили о том, что мы должны быть профессионалами и всегда должны стремиться к победе, как бы нам тяжело не было, какой бы тяжелой ни была ситуация. Это рейтинговые очки и очки в копилку клуба. Мы не думали, и ребята очень хорошо настраивались сегодня. Но так бывает. Наверное, мы проспали первые 20 минут и потом уже не смогли ничего сделать.

- Какова степень вашей персональной ответственности за то, что произошло с ЦСКА?

- Моя? Понятно, что я не отделяю себя от команды, мы выступили плохо. Но еще раз, мы в таком плотном графике никогда еще не играли. Если посмотреть всю нашу ситуацию, когда мы вышли после карантинной паузы, то у нас только игры, игры и игры. У нас  не было подготовительного периода. На самом деле все это очень сложно. Это не оправдание, а констатация факта, что много игр выпало на нашу долю.

- При этом мы видели серьезное кадровое усиление ЦСКА, особенно, в атаке. Но только три забитых мяча и при этом ни одного гола дома.

- Вы же видите, у нас ситуация такова, что основную нагрузку все равно несут те игроки, которые были в прошлом сезоне. Мы говорим о том, что пока еще мы адаптируем пока того же Гайча, Фукса у нас нет. Только сейчас Зайнудинов принес ту пользу, которую хотелось.

- Вы чувствуете, что за вами большая поддержка, что вам дают время построить новую команду, чтобы в следующем году в декабре мы рассуждали уже совсем по-другому?

- Нам в первую очередь надо сыграть. Мы чувствуем поддержку, нам очень хорошо надо сыграть два матча чемпионата, а потом уже думать о декабре следующего года, это очень далеко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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Комментарии (1)
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0
Пух Винни
11 Декабря 2020, 01:27

Все как обычно. Много играем - устали. Мало играем - не набрали форму.

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