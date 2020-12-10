ЦСКА снова пропустил от загребского «Динамо», счёт вовсе мог быть разгромным

Судя по всему, ЦСКА будет сложно рассчитывать на первую победу на групповом раунде Лиги Европы. В заключительном для себя еврокубковом противостоянии сезона «армейцы» проигрывают загребскому «Динамо» по итогам первого тайма. Йошко Гвардиол открыл счет на 28-й минуте, а на 41-й - результат был удвоен. После прохода Лирима Кастрати по правому флангу последовал навес на дальнюю штангу, где Константин Марадишвили упустил Мислава Оршича, который головой пробил в цель. Еще до перерыва счет мог стать разгромным, но за ЦСКА второй раз в матче сыграл каркас ворот.

Напомним, что для ЦСКА эта встреча не имеет турнирного значения.