Бистрович: «ЦСКА постарается победить «Динамо»

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10 Декабря 2020, 13:19,
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Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович поделился ожиданиями от встречи с загребским «Динамо» в рамках шестого тура групповой стадии Лиги Европы.
«Мы постараемся одержать победу, нам их не хватает в Лиге Европы. Всегда мечтал, если уеду в зарубежный клуб, сыграть с хорватской командой здесь, и вот моя мечта сбылась», - приводит слова Бистровича пресс-служба «армейцев».
Поединок между «Динамо» и ЦСКА состоится в четверг, десятого декабря, в Загребе. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.
Перед этой игрой ЦСКА занимает последнее место в группе К, а «Динамо» располагается на первой строчке.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Динамо Москва, Кристиян Бистрович