Ганчаренко сделал 4 перестановки в еврокубковом составе ЦСКА

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10 Декабря 2020, 21:53,
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Московский ЦСКА объявил состав на заключительный еврокубковый матч сезона 2020/21, в котором «армейцы» выйдут на поле против победителей квартета - загребского «Динамо».
С первых минут за российский клуб сыграют Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Васин, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон и Шкурин.
По сравнению с игрой пятого тура Лиги Европы против «Вольфсбергера» (0:1) главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко сделал четыре перестановки - вместо Хёрдура Магнуссона, Николы Влашича, Константина Кучаева и Фёдора Чалова сыграют Виктор Васин, Кристьян Бистрович, Арнор Сигурдссон и Илья Шкурин.
Матч начнется в 23:00 мск. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ЦСКА Москва