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Ганчаренко сделал 4 перестановки в еврокубковом составе ЦСКА

10 Декабря 2020, 21:53,


Московский ЦСКА объявил состав на заключительный еврокубковый матч сезона 2020/21,  в котором «армейцы» выйдут на поле против победителей квартета - загребского «Динамо».

С первых минут за российский клуб сыграют Акинфеев, Зайнутдинов, Дивеев, Васин, Щенников, Марадишвили, Обляков, Ахметов, Бистрович, Сигурдссон и Шкурин.

По сравнению с игрой пятого тура Лиги Европы против «Вольфсбергера» (0:1) главный тренер «армейцев» Виктор Ганчаренко сделал четыре перестановки - вместо Хёрдура Магнуссона, Николы Влашича, Константина Кучаева и Фёдора Чалова сыграют Виктор Васин, Кристьян Бистрович, Арнор Сигурдссон и Илья Шкурин.

Матч начнется в 23:00 мск. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва
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