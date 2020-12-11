Юран - о провале ЦСКА в ЛЕ: «Это отголоски уровня РПЛ, который становится всё ниже и ниже»

Известный российский специалист Сергей Юран, ныне возглавляющий «СКА-Хабаровск», поделился мнением о поражении московского ЦСКА от загребского «Динамо» (1:3) в поединке заключительного тура группового раунда Лиги Европы.

«Сложно объяснить, почему ЦСКА так выступил. Думаю, это отголоски уровня нашего чемпионата, который становится все ниже и ниже. Если вспоминать первый тайм, ЦСКА как будто чувствовал себя обреченным», - заявил тренер в эфире «Все на Матч!».

Подопечные Виктора Ганчаренко набрали всего три пункта по итогам шести туров и финишировали на четвертой строчке в турнирной таблице квартета К.