ЦСКА проигрывает в Загребе после гола Гвардиола

Московский ЦСКА завершает выступления в Лиге Европы выездным матчем против загребского «Динамо». «Армейцы» не стали отправлять на Балканы дубль, но даже практически сильнейшим составом оказались в роли проигрывающей стороны. На 28-й минуте после подачи углового Йошко Гвардиол опередил Бактиёра Зайнутдинова и головой переправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Счет стал 1:0 в пользу «Динамо».

Отметим, что эта игра не имеет турнирного значения для участников. Хорваты досрочно выиграли группу, а команда Виктора Ганчаренко до этого потеряла шансы на плей-офф.