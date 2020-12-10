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ЦСКА проигрывает в Загребе после гола Гвардиола

10 Декабря 2020, 23:38,

Global Look Press

Московский ЦСКА завершает выступления в Лиге Европы выездным матчем против загребского «Динамо». «Армейцы» не стали отправлять на Балканы дубль, но даже практически сильнейшим составом оказались в роли проигрывающей стороны. На 28-й минуте после подачи углового Йошко Гвардиол опередил Бактиёра Зайнутдинова и головой переправил мяч в сетку ворот Игоря Акинфеева. Счет стал 1:0 в пользу «Динамо».

Отметим, что эта игра не имеет турнирного значения для участников. Хорваты досрочно выиграли группу, а команда Виктора Ганчаренко до этого потеряла шансы на плей-офф.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Динамо Загреб, Йоско Гвардиол
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