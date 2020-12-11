Аршавин: «ЦСКА не выбился из общих результатов наших команд в еврокубках»

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение московского ЦСКА от загребского «Динамо» в матче шестого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватского клуба.

«Неожиданно, что так сложилось. Казалось, что все у них будет удачно. Где-то может и состав был не тот, где-то усталость, но в целом «армейцы» не выбились из общих результатов наших команд в еврокубках», - сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!».

ЦСКА набрал всего три балла по итогам шести туров и финишировал на четвертой позиции в таблице квартета К. В следующий раунд соревнований из этой группы вышли загребское «Динамо» и австрийский «Вольфсбергер».