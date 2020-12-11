Лига Европы 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аршавин: «ЦСКА не выбился из общих результатов наших команд в еврокубках»

11 Декабря 2020, 13:42,

twitter.com

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение московского ЦСКА от загребского «Динамо» в матче шестого тура групповой стадии Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хорватского клуба.

«Неожиданно, что так сложилось. Казалось, что все у них будет удачно. Где-то может и состав был не тот, где-то усталость, но в целом «армейцы» не выбились из общих результатов наших команд в еврокубках», - сказал Аршавин в эфире «Все на Матч!».

ЦСКА набрал всего три балла по итогам шести туров и финишировал на четвертой позиции в таблице квартета К. В следующий раунд соревнований из этой группы вышли загребское «Динамо» и австрийский «Вольфсбергер».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Андрей Аршавин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге
«Барселона» потерпела четвёртое поражение в Ла Лиге


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола