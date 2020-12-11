Бистрович подвёл итоги матча против загребского «Динамо»

Хавбек московского ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал поражение от загребского «Динамо» в поединке шестого тура группового раунда Лиги Европы. Подопечные Виктора Ганчаренко уступили со счетом 1:3.

«Первый тайм мы провели неудачно. Соперник был хорош как в обороне, так и в атаке. «Динамо» заслуженно победило. Нам предстоит много работы, чтобы хорошо провести два оставшихся поединка РПЛ», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Московский клуб набрал всего три балла по итогам шести туров и финишировал на четвертой позиции в таблице группы К. В следующий этап Лиги Европы из этого квартета квалифицировались загребское «Динамо» и австрийский «Вольфсбергер».