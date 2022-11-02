Салах: «Мы обыграли одну из лучших команд мира»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал победу над «Наполи».

Английский гранд завершил групповую стадию на второй строчке, уступив лидерство неаполитанцам, но одолел их на «Энфилде» в последнем туре (2:0).

«Очень приятно обыграть одну из лучших команд мира. Отличный результат, который придаст нам уверенности перед ближайшими матчами в чемпионате и кубке.

Сегодня мы показали хорошую игру: были быстрее с мячом, довольно быстро возвращали владение. Наше положение в чемпионате оставляет желать лучшего, и это лишь подталкивает нас к развитию. Надеюсь, теперь побед будет больше», – сказал в интервью BT Sport Салах, ставший автором первого гола в сегодняшнем поединке.