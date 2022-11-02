Политано: «Мы приехали сражаться за победу»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» сумел взять реванш у итальянского «Наполи» за разгромное поражение в первом туре, забив два мяча, однако «Наполи» все равно остался первым в своей группе и получит чуть более удобный жребий в плей-офф следующей весной. Маттео Политано, полузащитник неаполиатнского клуба, прокомментировал итоги матча.

- Мы прилетели сюда сражаться за победу, без расчетов. Мы действовали как настоящий «Наполи» и сегодня, - цитирует Политано calcionapoli1926.it.

Неаполитанская команда набрала в общей сложности пятнадцать очков в шести матчах.