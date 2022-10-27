Спаллетти рассказал, как «Наполи» собирается обыгрывать «Ливерпуль» на «Энфилде»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля», который состоится на следующей неделе.

Обе команды уже решили вопрос выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Наполи» сохранит за собой первую строчку, если не проиграет на «Энфилде» с разницей в четыре гола.

«Ливерпуль» очень силён на своём поле, в этом матче многое будет поставлено на карту. Нам нужно активно давить и стараться держать мяч, чтобы соперникам было трудно использовать свои сильные стороны. Нельзя давать им лишнего времени на принятие решений – они только этого и хотят. Я рад, что мы приедем туда уже с добытой путёвкой в плей-офф, но нас гарантированно ждёт великолепное зрелище», – приводит Sky Sport слова Спаллетти.