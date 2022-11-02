Спаллетти: «Заслужили первое место»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» сумел взять реванш у итальянского «Наполи» за разгромное поражение в первом туре, забив два мяча, однако «Наполи» все равно остался первым в своей группе и получит чуть более удобный жребий в плей-офф следующей весной. Лучано Спаллетти, наставник «Наполи», считает, что его команда заслужила первое место в группе.

- Мы хорошо выступили на самом деле, долгое время нам удавалось контролировать мяч. Жаль, что не удавалось завершать атаки, которые получалось выстроить. Мы хотели выиграть, но соперник оказался выносливее и смог выдержать взятый ритм до конца матча. Мы заслужили первое место в группе, - цитирует Спаллетти calcionapoli1926.it.