Клопп – о победе над «Наполи»: «Я был бы доволен такой игрой, даже если бы мы не забили»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил свою команду после победы над «Наполи».

«Красные» остались на втором месте в группе, но сумели остановить победную серию «Наполи», обыграв победителя квартета со счётом 2:0.

«Эта игра доставила бы наслаждение, даже если бы завершилась без голов. Сегодня мы были компактны и продемонстрировали отличную реакцию на недавние неудачи. Все видят, насколько хорош нынешний «Наполи», и сегодня мы действительно преуспели.

В первом матче против «Наполи» мы были слишком растянуты по полю и плохо реагировали на выпады соперника. Сегодня это удавалось гораздо лучше», – рассказал в послематчевом интервью BT Sport главный тренер «Ливерпуля».