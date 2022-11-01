Клопп проводит свой 100-й матч в Лиге чемпионов

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает в домашнем матче итальянский «Наполи» в попытке все-таки занять первое место в группе, которое пока что оккупировали подопечные Лучано Спаллетти. Эта игра стала 100-й для наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в Лиге чемпионов. Большую часть из них он провел, руководя нынешним клубом, но не будем забывать и об успехах Клоппа с дортмундской «Боруссией» в начале минувшего десятилетия.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между английским «Ливерпулем» и итальянским «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Встреча началась в 23 часа по московскому времени. Ссылка на онлайн-трансляцию доступна на нашем сайте.