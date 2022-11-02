Клопп – второй среди тренеров по количеству побед в первых 100 матчах в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп добился успеха в своём сотом матче в Лиге чемпионов.

В юбилейном для немецкого специалиста поединке «Ливерпуль» одолел «Наполи» в родных стенах (2:0). На счету Клоппа 58 побед в первых 100 матчах в Лиге чемпионов в качестве тренера, докладывает Opta, и только одному наставнику удалось добиться лучшего показателя – Хосеп Гвардиола лидирует в рейтинге с 61 победой в первых 100 играх.

«Ливерпуль» шагнул в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, заняв второе место в группе после «Наполи» – на счету обеих команд по 15 очков, однако итальянский коллектив оказался выше за счёт личных встреч.