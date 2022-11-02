Клопп - четвёртый тренер в истории «Ливерпуля», проводящий 400-й матч

Мы уже сообщали о том, что Юрген Клопп проводит свой 400-й матч у руля «Ливерпуля», и он стал четвертым тренером в истории клуба, который добрался до этого показателя. Больше матчей, чем у Клоппа, только у легендарного Билла Шенкли (783 матча), Тома Уотсона (742) и Боба Пэйсли (535 матчей).

В то же время из 400 первых своих матчей у руля «Ливерпуля» Клопп выиграл 243 - и это лучшее достижение в истории клуба среди всех вышеперечисленных.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между английским «Ливерпулем» и итальянским «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Встреча началась в 23 часа по московскому времени. Ссылка на онлайн-трансляцию доступна на нашем сайте.