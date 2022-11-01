«Ливерпуль» объявил состав на матч с «Наполи»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» примет в домашнем матче итальянский «Наполи» в попытке все-таки занять первое место в группе, которое пока что оккупировали подопечные Лучано Спаллетти. Накануне игры наставник клуба Юрген Клопп, проводящий 400-й матч у руля команды, обнародовал состав.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо, Милнер, Тьяго, Джонс, Салах, Фирмино.

«Наполи»: Мерет, ди Лоренцо, Эстегор, Мин Дже Ким, Оливера, Ангисса, Лоботка, Ндомбеле, Политано, Осимхен, Кварацхелия.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между английским «Ливерпулем» и итальянским «Наполи» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Встреча начнется в 23 часа по московскому времени. Ссылка на онлайн-трансляцию уже доступна на нашем сайте.