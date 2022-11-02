«Ливерпуль» обыграл «Наполи», но остался вторым

«Ливерпуль» претендовал на первое место в группе Лиги чемпионов, для этого нужно было не только прервать 13-матчевую серию побед «Наполи», но и разгромить соперника. Первый тайм был не очень событийным, команды обменялись опасными уколами и успокоились. После перерыва после подачи Хвичи Кварахцелии Лео Эстигор головой внес мяч в сетку ворот «Ливерпуля», но вне игры. Мохамед Салах избежал офсайда и замыкал передачу от Трента Александра-Арнольда - чуть выше ворот. 85-я минута принесла «красным» победу - Дарвин Нуньес не смог переиграть голкипера, но Салах добавил мяч в сетку - 1:0. На 10-й добавленной минуте хозяева забили еще раз и победили (2:0).

«Наполи» все же выиграл группу, «Ливерпуль» вышел со второго места, также набрав 15 очков.