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Лига чемпионов

«Ливерпуль» обыграл «Наполи», но остался вторым

02 Ноября 2022 • 00:58 Комментировать (3)
Ливерпуль
2:0
Наполи
окончен

«Ливерпуль» претендовал на первое место в группе Лиги чемпионов, для этого нужно было не только прервать 13-матчевую серию побед «Наполи», но и разгромить соперника. Первый тайм был не очень событийным, команды обменялись опасными уколами и успокоились. После перерыва после подачи Хвичи Кварахцелии Лео Эстигор головой внес мяч в сетку ворот «Ливерпуля», но вне игры. Мохамед Салах избежал офсайда и замыкал передачу от Трента Александра-Арнольда - чуть выше ворот. 85-я минута принесла «красным» победу - Дарвин Нуньес не смог переиграть голкипера, но Салах добавил мяч в сетку - 1:0. На 10-й добавленной минуте хозяева забили еще раз и победили (2:0).

«Наполи» все же выиграл группу, «Ливерпуль» вышел со второго места, также набрав 15 очков.

Протокол игры  
Ливерпуль2:0Наполи

(1:0) Салах Мохамед 85'

(2:0) Нуньес Дарвин 90'

  
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилЦимикас КостасМилнер ДжеймсФабиньо ЭнрикеАлькантара ТьягоДжонс КёртисСалах МохамедФирмино Роберто
Запасные: Гомес ДжоКэлвин РамзиРобертсон ЭндрюФиллипс НатаниэльКеллехер КаомхинБайчетич СтефанАдриан Сан-МигельНуньес ДарвинКарвалью ФабиуЭллиотт Харви
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниЭстигор ЛеоКим Мин-ЧжэОливера МатиасНдомбеле ТангиЛоботка СтаниславЗамбо-Ангисса Андре-ФранкПолитано МаттеоОсимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Распадори ДжакомоСиригу СальватореРуй МариуГаэтано ДжанлукаЗелиньски ПётрИдасяк ГубертЛосано ИрвингЖуан ЖезусДзербин АлессиоДзаноли АлессандроЭлмас ЭльифСимеоне Джованни
01 ноября. Стадион "Энфилд".

 

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Ливерпуль Наполи
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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Barca mes que un club
02 Ноября 2022 в 01:15
Не сказал бы, что счет соответствует содержанию игры, ибо почти весь матч Наполи не уступал скаузерам, даже гол забили подопечные Спаллетти, который арбитр с заторможенным выражением лица, после долгих раздумий не засчитал. Ливерпуль в итоге победу заслужил, надеюсь и в чемпионате мерсисайдцы поправят свои дела🇬🇧👍Ну а Наполи заслуженно занял первое место в группе, итальянцы на протяжении сентября-октября показали фантастический футбол и результаты🇮🇹👍👍 Хвича хорош, однозначно, очень интересно понаблюдать, как сложится судьба команды синьора Лучано Спаллетти в течение этого сезона.
redwhite1959
02 Ноября 2022 в 01:05
Похоже, что "Ливерпуль" теперь может забивать только со стандартов!)) Хотя это тоже надо уметь! Но у меня единственный вопрос - что это за хвалёная система автоматического определения "вне игры", которая определяет оффсайд в течение пяти минут? Или английские хакеры сумели оперативно "подшаманить" для того, чтобы система выдала неправильное положение игрока "Наполи"? А вообще - такие голы надо засчитывать - игроки находились на одной линии - а это по старым правилам - без ВАРа и "липовой" системы - трактовалось в пользу игроков атаки!((
CELTIC FROST
02 Ноября 2022 в 01:04
Все решали сантиметры. и они благоволили хозяевам) А ведь Наполи серьезно поплыл в концовке, когда и моменты пошли, и голы. Посмотрим, как сложится их сезон в дальнейшем. Ярко они начинали не раз и не два.. Ливерпулю - выздоровления и в АПЛ. Чем больше сильных клубов - тем лучше лига.
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