Стало известно, почему Клопп не заявил Хендерсона на матч с «Наполи»

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон не попал в заявку на матч Лиги чемпионов против «Наполи».

Сегодняшняя встреча «Ливерпуля» и «Наполи» стартует в 23:00 по московскому времени. В понедельник Хендерсон тренировался по индивидуальной программе и был готов сыграть, но рулевой Юрген Клопп решил не рисковать здоровьем полузащитника, выведя его из состава перед заключительным туром группового этапа Лиги чемпионов.

«Ливерпуль» может опередить «Наполи» и финишировать первым в группе, если обыграет итальянский коллектив с разницей в четыре или более мячей.

Джордан Хендерсон отыграл 15 матчей в текущей кампании, отметившись одной результативной передачей.