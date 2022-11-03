Салах и Мбаппе – лучшие бомбардиры Лиги чемпионов

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе стали лучшими бомбардирами группового этапа Лиги чемпионов. На счету обоих футболистов числится по семь забитых мячей.

В шестом туре группового этапа данного соревнования Салах отметился забитым голом в ворота «Наполи» на 85-й минуте встречи, поединок завершился со счётом 2:0 в пользу англичан. Мбаппе же отметился голом в ворота «Ювентуса» на 13-й минуте матча, игра завершилась победой парижан со счётом 2:1.

Обе команды сумели пробиться в плей-офф Лиги чемпионов со второго места. «ПСЖ» для данного успеха хватило 14 очков, «Ливерпулю» же за шесть матчей понадобилось заработать 15 баллов.