Клопп поделился впечатлениями от игры Кварацхелии

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил талант вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

Атака неаполитанцев не смогла блеснуть привычной эффективностью, так и не поразив ворота «Ливерпуля», однако немецкий наставник впечатлён умениями 21-летнего грузинского футболиста.

«Хвича – очень хороший игрок, ему действительно трудно противостоять. Он очень быстр, резок. Если у него преимущество над оппонентом на старте – он уже ушёл. Он способен как смещаться в штрафную, так и действовать на фланге. Мне нравится этот футболист», – заявил Клопп.

В активе Хвичи Кварацхелии два забитых мяча и три результативных паса в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.