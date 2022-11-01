Ван Дейк проводит 200-й матч за «Ливерпуль»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» примет в домашнем матче итальянский «Наполи» в попытке все-таки занять первое место в группе, которое пока что оккупировали подопечные Лучано Спаллетти.

Этот матч станет 200-м для нидерландского защитника английской команды Виргила ван Дейка с учетом всех турниров, он выступает за клуб с 2018 года.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между английским «Ливерпулем» и итальянским «Наполи» можно будет в формате прямой онлайн-трансляции. Встреча начнется в 23 часа по московскому времени. Ссылка на онлайн-трансляцию уже доступна на нашем сайте.