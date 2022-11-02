Салах сравнялся с Джеррардом по голам за «Ливерпуль» в еврокубках

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг показателя легенды клуба.

Египтянин огорчил итальянский «Наполи» на 85-й минуте матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, открыв счёт в противостоянии. Взятие ворот стало для Салаха 41-м в составе «Ливерпуля» в рамках еврокубковых турниров – столько же записал на свой счёт знаменитый экс-полузащитник «красных» Стивен Джеррард.

Отметившись забитым мячом в сегодняшней встрече, Мохамед Салах вышел на первое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с семью голами, опередив нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.