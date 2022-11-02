Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Салах сравнялся с Джеррардом по голам за «Ливерпуль» в еврокубках

02 Ноября 2022 • 00:58 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Наполи
окончен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах достиг показателя легенды клуба.

Египтянин огорчил итальянский «Наполи» на 85-й минуте матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, открыв счёт в противостоянии. Взятие ворот стало для Салаха 41-м в составе «Ливерпуля» в рамках еврокубковых турниров – столько же записал на свой счёт знаменитый экс-полузащитник «красных» Стивен Джеррард.

Отметившись забитым мячом в сегодняшней встрече, Мохамед Салах вышел на первое место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов с семью голами, опередив нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Стивен Джеррард Мохамед Салах
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Порту Порту
Атлетико М Атлетико М
2
1
1.73 3.90 4.05
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Брюгге Брюгге
0
0
1.60 4.50 4.90
Видео
Окончен
Рейнджерс Рейнджерс
Аякс Аякс
1
3
Видео
Окончен
Спортинг Л Спортинг Л
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
1
2
2.45 3.55 2.80
Видео
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Наполи Наполи
2
0
2.07 3.90 3.50
Видео
Окончен
Виктория Пльзень Виктория Пльзень
Барселона Барселона
2
4
8.20 5.10 1.38
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Интер Милан Интер Милан
2
0
1.52 4.90 5.50
Видео
Окончен
Марсель Марсель
Тоттенхэм Тоттенхэм
1
1
3.00 3.35 2.42
Видео
02.11.22 в 20:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Селтик Селтик
1.25 6.40 12.00
Видео
02.11.22 в 20:45
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
5.90 4.30 1.57
Видео
02.11.22 в 23:00
Челси Челси
Динамо Загреб Динамо Загреб
1.24 6.60 12.00
Видео
02.11.22 в 23:00
Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа
Бенфика Бенфика
5.50 4.30 1.60
Видео
02.11.22 в 23:00
Милан Милан
Ред Булл Зальцбург Ред Булл Зальцбург
1.55 4.20 6.40
Видео
02.11.22 в 23:00
Копенгаген Копенгаген
Боруссия Д Боруссия Д
4.40 3.90 1.80
Видео
02.11.22 в 23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Севилья Севилья
1.23 6.50 13.50
Видео
02.11.22 в 23:00
Ювентус Ювентус
ПСЖ ПСЖ
4.60 4.00 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Ноября
03:28 · Лига чемпионов
Торре: «Спасибо Рафинье, он увидел меня»
03:22 · Лига чемпионов
Пенья: «Благодарен за дебют»
03:06 · Лига чемпионов
Клопп поделился впечатлениями от игры Кварацхелии
02:54 · Лига чемпионов
«Бавария» набрала 18 из 18 очков в группе Лиги чемпионов в третий раз за последние четыре сезона
02:37 · Лига чемпионов
Клопп – второй среди тренеров по количеству побед в первых 100 матчах в Лиге чемпионов
02:26 · Лига чемпионов
Клопп – о победе над «Наполи»: «Я был бы доволен такой игрой, даже если бы мы не забили»
02:15 · Лига чемпионов
Нагельсманн: «Бавария» обязана выступить в Лиге чемпионов лучше, чем в прошлом сезоне»
02:06 · Лига чемпионов
Мане высказался о возможной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов
01:57 · Лига чемпионов
Индзаги: «Интер» готов к испытанию в 1/8 финала, ведь уже имел дело с «Баварией» и «Барселоной»
01:57 · Лига чемпионов
«Рейнджерс» установил антирекорд по разнице голов в группе Лиге чемпионов
01:45 · Лига чемпионов
Кесси не поможет «Барселоне» до перерыва на ЧМ-2022
01:35 · Лига чемпионов
Салах: «Мы обыграли одну из лучших команд мира» 1
01:28 · Лига чемпионов
Хименес: «Для нас настало тяжёлое время»
01:27 · Лига Европы
Хави: «Барселона» будет бороться за победу в Лиге Европы»
01:20 · Лига чемпионов
«Барселона» обновила личный антирекорд сезона, несмотря на победу
Все новости
Рекомендуем