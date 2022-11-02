«Ливерпуль» прервал впечатляющую 13-матчевую победную серию «Наполи»

В заключительном матче группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» сумел взять реванш у итальянского «Наполи» за разгромное поражение в первом туре, забив два мяча, однако «Наполи» все равно остался первым в своей группе и получит чуть более удобный жребий в плей-офф следующей весной.

При этом надо заметить, что подопечные Юргена Клоппа прервали впечатляющую тринадцатиматчевую серию из сплошных побед, выданную «Наполи» перед этим. Пять побед кряду были одержаны в Лиге чемпионов, еще восемь - в итальянском чемпионате, где «Наполи» уверенно идет на первом месте.