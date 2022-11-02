Александер-Арнольд проводит 50-й матч в Лиге чемпионов за «Ливерпуль»

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» принимает в домашнем матче итальянский «Наполи» в попытке все-таки занять первое место в группе, которое пока что оккупировали подопечные Лучано Спаллетти. Эта игра стала 50-й для защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда в Лиге чемпионов. Впервые он выступил за клуб в самом престижном турнире Европы осенью 2017 года, а в 2019 выиграл с «Ливерпулем» турнир.

Следить за событиями матча последнего тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы между английским «Ливерпулем» и итальянским «Наполи» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Встреча началась в 23 часа по московскому времени. Ссылка на онлайн-трансляцию доступна на нашем сайте.