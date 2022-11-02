Мане высказался о возможной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Нападающий «Баварии» Садио Мане рассказал, как относится к возможному противостоянию со своей бывшей командой.

Именно из «Ливерпуля» сенегалец перешёл в «Баварию» минувшим летом. Мюнхенцы уверенно выиграли свою группу в Лиге чемпионов, в то время как коллектив Юргена Клоппа уступил первую строчку «Наполи» в своём квартете. Таким образом, жребий может свести бывшую и нынешнюю команды Мане уже в 1/8 финала турнира.

«Жеребьёвка есть жеребьёвка, случиться может что угодно. Посмотрим, как всё пройдёт в понедельник. Конечно, если так оно и выйдет, для меня это будет особенная игра», – цитирует журналист Хайко Ниддерер ответ Мане.