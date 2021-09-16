Лаутаро: «Интер» был достоин большего»

Форвард миланского «Интера» Лаутаро Мартинес сожалеет, что его команде не удалось взять очки в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» (0:1).

«Интер» был достоин значительно большего. Хорошо понимаем, насколько трудными бывают поединки Лиги чемпионов и какого уровня соперники в ней.

Если ты упускаешь свои верные голевые возможности, то может в любой момент произойти поражение. Непозволительно транжирить моменты в играх с командами уровня «Реала». Нужно исправить некоторые недочёты в нашей игре», - приводит слова Лаутаро клубная пресс-служба «нерадзури».

В следующем туре Лиги чемпионов «Интеру» предстоит сыграть в гостях с донецким «Шахтёром».