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Лига чемпионов

Джеко: «Интер» не должен был проигрывать «Реалу»

16 Сентября 2021 • 08:37 Комментировать
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

Центрфорвард миланского «Интера» Эдин Джеко дал комментарий после поединка с мадридским «Реалом» в групповом раунде Лиги чемпионов. «Нерадзурри» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Мы не должны были проигрывать, если посмотреть на то, как играли. Очень жаль», - передает слова боснийского футболиста пресс-служба УЕФА.

Итальянский коллектив имел преимущество по ходу встречи, однако пропустил решающий гол под самый занавес игры.

Во втором туре Лиги чемпионов «королевский» клуб на своем поле примет молдавский «Шериф», а «нерадзурри» на выезде сыграют против донецкого «Шахтёра».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Эдин Джеко
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