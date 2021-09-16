Джеко: «Интер» не должен был проигрывать «Реалу»

Центрфорвард миланского «Интера» Эдин Джеко дал комментарий после поединка с мадридским «Реалом» в групповом раунде Лиги чемпионов. «Нерадзурри» потерпели поражение со счетом 0:1.

«Мы не должны были проигрывать, если посмотреть на то, как играли. Очень жаль», - передает слова боснийского футболиста пресс-служба УЕФА.

Итальянский коллектив имел преимущество по ходу встречи, однако пропустил решающий гол под самый занавес игры.

Во втором туре Лиги чемпионов «королевский» клуб на своем поле примет молдавский «Шериф», а «нерадзурри» на выезде сыграют против донецкого «Шахтёра».