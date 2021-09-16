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Лига чемпионов

Куртуа: «Мои сэйвы стали решающими в матче с «Интером»

16 Сентября 2021 • 08:18 Комментировать (1)
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами после поединка с миланским «Интером» (1:0) в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Сливочные» вырвали победу благодаря голу Родриго на последних минутах.

«Отличный результат в матче с сильным соперником. Мои сэйвы стали решающими в этом матче. Именно этого от меня и ждут. В перерыве мы внесли коррективы в игру, и вторая половина прошла намного лучше. Возможно, «нерадзурри» не заслуживали поражения, ведь имели больше шансов забить», - приводит слова бельгийца пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «королевский» клуб на своем поле встретится с тираспольским «Шенрифом». Матч пройдет 28 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Тибо Куртуа
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Комментарии (1)
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Beorn_n
16 Сентября 2021 в 09:30
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