Куртуа: «Мои сэйвы стали решающими в матче с «Интером»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с журналистами после поединка с миланским «Интером» (1:0) в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов. «Сливочные» вырвали победу благодаря голу Родриго на последних минутах.

«Отличный результат в матче с сильным соперником. Мои сэйвы стали решающими в этом матче. Именно этого от меня и ждут. В перерыве мы внесли коррективы в игру, и вторая половина прошла намного лучше. Возможно, «нерадзурри» не заслуживали поражения, ведь имели больше шансов забить», - приводит слова бельгийца пресс-служба УЕФА.

Во втором туре «королевский» клуб на своем поле встретится с тираспольским «Шенрифом». Матч пройдет 28 сентября.