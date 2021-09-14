​Анчелотти: «Лига чемпионов очень многое значит для «Реала» и для меня»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

«Наша команда находится в хорошей форме. Мы хорошо провели последний матч против «Сельты», хотя завтра будет совсем другое соревнование.

Лига чемпионов очень многое значит для «Реала». Для меня это тоже особенное соревнование. Потому что у меня остались очень тёплые воспоминания о победах в этом турнире в качестве игрока и в качестве тренера.

Трудно назвать фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Могу лишь сказать, что «Реал» будет конкурентоспособным», - высказался Анчелотти.