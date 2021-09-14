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Лига чемпионов

​Анчелотти: «Лига чемпионов очень многое значит для «Реала» и для меня»

14 Сентября 2021 • 22:46 Комментировать (1)
Интер Милан
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Реал Мадрид
2.50 3.55 2.70
Через 22 ч. 6 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

«Наша команда находится в хорошей форме. Мы хорошо провели последний матч против «Сельты», хотя завтра будет совсем другое соревнование.

Лига чемпионов очень многое значит для «Реала». Для меня это тоже особенное соревнование. Потому что у меня остались очень тёплые воспоминания о победах в этом турнире в качестве игрока и в качестве тренера.

Трудно назвать фаворитов на победу в Лиге чемпионов. Могу лишь сказать, что «Реал» будет конкурентоспособным», - высказался Анчелотти.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
14 Сентября 2021 в 22:52
как есть агроном .. ну помолчи , говори после матча , ни Зидан , ни Дель Боске таких высказываний не позволял .
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