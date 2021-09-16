Брозович: «Интер» мог выигрывать после первого тайма со счётом 3:0»

Миланский «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1. Своими впечатлениями от игры поделился хорватский хавбек «нерадзурри» Марсело Брозович.

«Мы прекрасно действовали в первой половине, могли выигрывать в три мяча. Не вижу какой-то большой разницы между командами. Однако, если не реализовывать свои моменты, то в конце концов пропустишь сам», - передает слова футболиста Football-Italia.

В рамках второго тура миланский коллектив пожалует в гости к донецкому «Шахтёру», а мадридский гранд на «Сантьяго Бернабеу» примет «Шериф».