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Лига чемпионов

Брозович: «Интер» мог выигрывать после первого тайма со счётом 3:0»

16 Сентября 2021 • 09:15 Комментировать (1)
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

Миланский «Интер» потерпел поражение от мадридского «Реала» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 0:1. Своими впечатлениями от игры поделился хорватский хавбек «нерадзурри» Марсело Брозович.

«Мы прекрасно действовали в первой половине, могли выигрывать в три мяча. Не вижу какой-то большой разницы между командами. Однако, если не реализовывать свои моменты, то в конце концов пропустишь сам», - передает слова футболиста Football-Italia.

В рамках второго тура миланский коллектив пожалует в гости к донецкому «Шахтёру», а мадридский гранд на «Сантьяго Бернабеу» примет «Шериф».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Марсело Брозович
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Комментарии (1)
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K.karitch
16 Сентября 2021 в 09:17
Если бы да кабы...
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