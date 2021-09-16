Анчелотти: «Знали, что придётся выстрадать победу»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями по случаю победы над «Интером» 1:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Важная для нас победа, очень непростая. Выступили в целом хорошо, хотя ошибки присутствовали. Мы оборонялись достаточно глубоко. Наша команда не слишком хорошо контратаковала до перерыва.

Многое изменилось, когда Винисиус получил больше свободы для манёвров. После перерыва миланцы сбавили обороты. С появлением Родриго мы стали лучше задействовать фланги. Знали, что придётся выстрадать победу», - заявил Анчелотти во время послематчевой пресс-конференции.