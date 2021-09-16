Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 396 Комментарии
Лига чемпионов

Анчелотти: «Знали, что придётся выстрадать победу»

16 Сентября 2021 • 08:15 Комментировать
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился эмоциями по случаю победы над «Интером» 1:0 в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Важная для нас победа, очень непростая. Выступили в целом хорошо, хотя ошибки присутствовали. Мы оборонялись достаточно глубоко. Наша команда не слишком хорошо контратаковала до перерыва.

Многое изменилось, когда Винисиус получил больше свободы для манёвров. После перерыва миланцы сбавили обороты. С появлением Родриго мы стали лучше задействовать фланги. Знали, что придётся выстрадать победу», - заявил Анчелотти во время послематчевой пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Карло Анчелотти Лига Чемпионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Сентября
09:46 · Лига чемпионов
Пиоли: «Поражение от «Ливерпуля» - полезный урок для «Милана»
09:46 · Лига чемпионов
«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» порадовали болельщиков 9 голами - видео
09:38 · Лига чемпионов
Голевые качели «Ливерпуля» с «Миланом» - видео видео
09:38 · Лига чемпионов
Робертсон: «В первые полчаса мы уничтожили «Милан»
09:34 · Лига чемпионов
Алле повторил рекорд ван Бастена
09:33 · Лига чемпионов
Как «Брюгге» отобрал очки у звёздного «ПСЖ» - видео
09:31 · Лига чемпионов
Форсберг – о поражении 3:6 от «Манчестер Сити»: «Пропустили слишком много голов»
09:28 · Лига чемпионов
«Милан» стартовал с поражения в Лиге чемпионов впервые за 25 лет
09:21 · Лига чемпионов
Почеттино: «ПСЖ» был недостаточно хорош для матча Лиги чемпионов»
09:15 · Лига чемпионов
Брозович: «Интер» мог выигрывать после первого тайма со счётом 3:0» 1
09:08 · Лига чемпионов
Клопп доволен игрой Ориги в матче с «Миланом»
09:01 · Лига чемпионов
Родриго: «Мне нравится забивать в Лиге чемпионов»
08:53 · Лига чемпионов
Анелька: «Это не тот «ПСЖ», который мы хотим видеть»
08:52 · Лига чемпионов
Алле - о покере: «Не мог поверить, казалось, что я сплю» 1
08:44 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Манчестер Сити» победил «РБ Лейпциг» за счёт более высокого класса»
Все новости
Рекомендуем