«Реал» благодаря заменам Анчелотти победил на «Сан-Сиро», но оставил сенсационный «Шериф» лидером группы

В матче первого тура Лиги чемпионов сошлись «Интер» и «Реал».

Мадридскому «Реалу», миланскому «Интеру» и донецкому «Шахтёру» так сильно понравилось играть вместе, что они решили спустя год вновь забуриться в одну группу. Поменяли только гладбахскую «Боруссию» на сенсацию отбора – «Шериф», впервые отобравшийся в групповой этап Лиги чемпионов. В первом туре фавориты играли между собой: на великом «Сан-Сиро» сошлись «Интер» и «Реал».

Карло Анчелотти избрал не самую смелую тактику. «Сливочные» отдали инициативу хозяевам, вообще не помышляя об атаках. Были только контрнаступления, которыми не получилось много заработать. За первый тайм у «Реала» ни одного удара в створ ворот и всего пять попыток прошло мимо цели. Винисиус, Лукас Васкес и Бензема не использовали свой потенциал при такой игре. «Интер» же был смел.

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Первый момент миланцы создали после углового: Мартинес взял подбор после неудачного кросса и уже классно навесил на Джеко. Эдин пробил головой – Куртуа парировал, а добивание Шкриньяра на себя принял Алаба. Следом Милан уже угрожал первым темпом, замкнув подачу Хакана Чалханоглу. Мяч прошёл выше ворот. Бил головой и Мартинес после подачи Перишича. «Интер» много приходил флангами, опасно завершал, но Тибо Курута играл очень надёжно.

Комбинация Барелла – Перишич – Джеко вновь сработала под конец тайма. Эдин прицельно бил после подачи Ивана, но исход всё тот же – Тибо Куртуа парирует на линии. К часу игру «Интер» набил уже огромное количество моментов, а «Реал» всего лишь впервые пробил в створ ворот. Хотя этот укол получился опасным. Карим Бензема зацепил мяч на линии штрафной площади, подождал Карвахаля и покатил под удар. С плотным выстрелом Дани справился Самир Ханданович.

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Матч бодрый, интересный, «Интер» играет с явным преимуществом, но что толку – голов так и нет. Симоне Индзаги пачками меняет игроков, выпуская Дюмфриса, Димарко, Видаля и Корреа. А «Реал» спокойно обороняется. Мадридцы даже увереннее стали к концу матча. Постепенно затушили игру, о значимом преимуществе «Интера» можно было забыть, а в таких условиях миланцы так и не сумели забить.

Зато забил «Реал». На 90-й минуте свежий Родриго шокировал «Сан-Сиро», в касание замкнув скидку Камавинга мощным ударом - 0:1. Оба появились на поле лишь во второй половине тайма. Не заслужили победы мадридцы, но победили, оставив однако на первом месте в группе молдавский «Шериф». То ли ещё будет.