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Лига чемпионов

«Реал» благодаря заменам Анчелотти победил на «Сан-Сиро», но оставил сенсационный «Шериф» лидером группы

15 Сентября 2021 • 23:52 Комментировать (5)
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

В матче первого тура Лиги чемпионов сошлись «Интер» и «Реал».

Протокол игры  
Интер Милан 0:1 Реал Мадрид
    90' Родриго (0:1)
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео   55' (Дюмфрис Дензел (   55') Барелла Николо   84' (Весино Матиас (   84') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   65' (Видаль Артуро (   65') Перишич Иван   55' (Димарко Федерико (   55') Джеко Эдин Мартинес Лаутаро   45'   65' (Корреа Хоакин (   65')
Запасные: Кордац Алекс Гальярдини Роберто Санчес Алексис Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар
Куртуа Тибо Карвахаль Даниэль Милитао Эдер Начо Фернандес Алаба Давид   60' Вальверде Федерико Каземиро Карлос Модрич Лука   80' (Камавинга Эдуардо (   80') Васкес Лукас   65' (Родриго (   65') Бензема Карим Винисиус Жуниор   90' (Асенсио Марко (   90')
Запасные: Бланко Антонио Йович Лука Фуидиас Тони Диас Мариано Азар Эден Лунин Андрей Иско Аларкон Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель
15 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Мадридскому «Реалу», миланскому «Интеру» и донецкому «Шахтёру» так сильно понравилось играть вместе, что они решили спустя год вновь забуриться в одну группу. Поменяли только гладбахскую «Боруссию» на сенсацию отбора – «Шериф», впервые отобравшийся в групповой этап Лиги чемпионов. В первом туре фавориты играли между собой: на великом «Сан-Сиро» сошлись «Интер» и «Реал».

Карло Анчелотти избрал не самую смелую тактику. «Сливочные» отдали инициативу хозяевам, вообще не помышляя об атаках. Были только контрнаступления, которыми не получилось много заработать. За первый тайм у «Реала» ни одного удара в створ ворот и всего пять попыток прошло мимо цели. Винисиус, Лукас Васкес и Бензема не использовали свой потенциал при такой игре. «Интер» же был смел.

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Первый момент миланцы создали после углового: Мартинес взял подбор после неудачного кросса и уже классно навесил на Джеко. Эдин пробил головой – Куртуа парировал, а добивание Шкриньяра на себя принял Алаба. Следом Милан уже угрожал первым темпом, замкнув подачу Хакана Чалханоглу. Мяч прошёл выше ворот. Бил головой и Мартинес после подачи Перишича. «Интер» много приходил флангами, опасно завершал, но Тибо Курута играл очень надёжно.

Комбинация Барелла – Перишич – Джеко вновь сработала под конец тайма. Эдин прицельно бил после подачи Ивана, но исход всё тот же – Тибо Куртуа парирует на линии. К часу игру «Интер» набил уже огромное количество моментов, а «Реал» всего лишь впервые пробил в створ ворот. Хотя этот укол получился опасным. Карим Бензема зацепил мяч на линии штрафной площади, подождал Карвахаля и покатил под удар. С плотным выстрелом Дани справился Самир Ханданович.

Embed from Getty Images

Матч бодрый, интересный, «Интер» играет с явным преимуществом, но что толку – голов так и нет. Симоне Индзаги пачками меняет игроков, выпуская Дюмфриса, Димарко, Видаля и Корреа. А «Реал» спокойно обороняется. Мадридцы даже увереннее стали к концу матча. Постепенно затушили игру, о значимом преимуществе «Интера» можно было забыть, а в таких условиях миланцы так и не сумели забить.

Зато забил «Реал». На 90-й минуте свежий Родриго шокировал «Сан-Сиро», в касание замкнув скидку Камавинга мощным ударом - 0:1. Оба появились на поле лишь во второй половине тайма. Не заслужили победы мадридцы, но победили, оставив однако на первом месте в группе молдавский «Шериф». То ли ещё будет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
16 Сентября 2021 в 00:06
В равной игре больше повезло гостям - защитники не ожидали такой прыти от дуэта Камавинга - Родриго! Молодёжь "сливочных "зарешала"! После ухода Зидана игра у "Реала" - ПОКА - ничуть не изменилась. Не видно каких-то новых идей от Анчелотти. На "старом багаже" в ЛЧ далеко не уедешь... Но из группы и те и другие должны выходить!
Snk6565
16 Сентября 2021 в 00:05
Глядя на все это...есть такая возможность, что все эти "рвуны" в Реал...вдруг, включат заднюю с задумчивым лицом))))
ARTUR
15 Сентября 2021 в 23:59
Убого, но результат..
CELTIC FROST
16 Сентября 2021 в 00:06
"Агроном" вытянул-таки репку)) Вопреки всему)
ARTUR
16 Сентября 2021 в 00:08
Но сажал то редиску))
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окончен Бешикташ 1:2 Боруссия Д
окончен Шериф 2:0 Шахтёр Донецк
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