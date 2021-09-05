​Фанаты «Милана» недовольны ценами билетов на матчи ЛЧ на фоне цен «Интера»

Болельщики «Милана» недовольны ценой билетов на матчи команды в Лиге чемпионов на фоне цен «Интера», о чём на своих страницах пишет La Gazzetta dello Sport.

«Милан» и «Интер», как известно, проводят домашние матчи на одном стадионе. При этом клубы выбрали разную стратегию образования цен на билеты на матчи группового этапа Лиги чемпионов. Так, например, цена билета на матч «Интер» - «Реал» в один из секторов составляет 48 евро. Цена билета на матч «Милан» - «Атлетико» в этот же сектор составляет 113 евро.

«Интер» сыграет против «Реала» дома уже 15 сентября, а «Милан» примет «Атлетико» 28 сентября.