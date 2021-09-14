​Бензема преуменьшил своё влияние на игру «Реала»

Форвард «Реала» Карим Бензема выступил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов против «Интера».

«Не слишком ли «Реал» зависит от моих голов и лидерских качеств? У нас очень сильная команда. Мне нужно просто стараться помогать команде голами и голевыми передачами. Мы должны побеждать, но всё зависит от коллективных усилий. Каждый должен делать вклад, мы должны быть едиными.

Каждый матч Лиги чемпионов нужно проводить с максимальной концентрацией. Мы никому не уступаем. Любая команда может выиграть, фаворитов нет. Мы постараемся выиграть этот трофей», - цитирует Бензема Football Italia.