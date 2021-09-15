Бензема: «Мысли о «Золотом мяче» не мешают мне спать»

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал свои шансы выиграть самый престижный индивидуальный приз в футболе.

«Мысли о «Золотом мяче» не мешают мне спать по ночам. Но в то же время я вынужден согласиться, что каждый игрок мечтает об этой награде. Я всего лишь стремлюсь помогать команде побеждать. Все футболисты хотят завоевать «Золотой мяч», и я также вхожу в их число», - сказал француз перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов.

33-летний голеадор «королевского клуба» ударно начал сезон, отличившись в 4 играх Примеры уже 5 результативными ударами и 4 голевыми пасами.