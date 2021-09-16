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Симоне Индзаги – об игре с «Реалом»: «Был бы недоволен даже ничьей»

16 Сентября 2021 • 14:37 Комментировать
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

Вчера миланский «Интер» на последних минутах поединка пропустил от «Реала», тем самым позволив мадридцам увезти из Италии три очка. Наставник итальянцев Симоне Индзаги оценил выступление своих подопечных.

В интервью Football Italia главный тренер признался, что накануне матча рассчитывал только на победу: «Я был бы недоволен даже ничьей, мы же хорошо играли. Просто надо быть более внимательными и сохранять концентрацию аж до финального свистка. Хотя, хотел бы еще отметить Тибо Куртуа, именно он помешал нам достичь желаемого результата».

Напомним, что Индзаги только летом этого года возглавит «Интер» после того, как клуб решился на масштабную перестройку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Симоне Индзаги
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