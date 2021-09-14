С. Индзаги: «Команды Анчелотти отличаются высоким уровнем организованности»

Алленаторе «Интера» Симоне Индзаги пообщался с прессой в преддверии матча с «Реалом» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» является невероятно организованным коллективом. С Зиданом во главе им удавалось обыгрывать всех в Испании и в Европе. Карло Анчелотти также ставит хороший атакующий футбол. А ещё его команды отличаются высоким уровнем организованности. Постараемся избежать пропущенных мячей.

Карло Анчелотти является одним из наиболее успешных тренеров в мире. Обсуждать с ним футбол – истинное удовольствие», - признался Симоне Индзаги во время предматчевой пресс-конференции.