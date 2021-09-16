Родриго: «Мне нравится забивать в Лиге чемпионов»

Бразильский вингер «Реала» Родриго прокомментировал своё результативное действие в матче с миланским «Интером» в первом туре Лиги чемпионов.

Появившись со скамейки во втором тайме, 20-летний нападающий принёс мадридцам победу 1:0 на «Сан-Сиро», забив в самой концовке встречи.

«Я безумно рад. Мы добились превосходного результата. Вся команда постаралась. Кажется, я всегда был полезен своей команде, когда выходил на поле в играх Лиги чемпионов. Мне нравится забивать в этом турнире», - приводит слова Родриго пресс-служба УЕФА.

Примечательно, что у Родриго в общей сложности 10 голов в футболке «Реала» за карьеру, 6 из которых он забил в престижном евротурнире под эгидой УЕФА.