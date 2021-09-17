Касильяс оценил старт «Реала» в Лиге чемпионов

Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением о старте мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. В первом туре групповой стадии подопечные Карло Анчелотти на выезде одолели миланский «Интер» со счетом 1:0.

«Реалу» противостоял сильный соперник, но команда смогла увезти три балла. Это хорошо для старта в турнире. Карло Анчелотти – прекрасный специалист, он умеет добиваться поставленных целей», - цитирует Икера газета Marca.

В рамках второго тура группового этапа «королевский» клуб на своем поле примет тираспольский «Шериф», победивший в первом матче донецкий «Шахтёр» (2:0). Матч пройдет 28 сентября.