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Лига чемпионов

Касильяс оценил старт «Реала» в Лиге чемпионов

17 Сентября 2021 • 08:09 Комментировать
Интер Милан
0:1
Реал Мадрид
окончен

Экс-вратарь сборной Испании Икер Касильяс поделился мнением о старте мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. В первом туре групповой стадии подопечные Карло Анчелотти на выезде одолели миланский «Интер» со счетом 1:0.

«Реалу» противостоял сильный соперник, но команда смогла увезти три балла. Это хорошо для старта в турнире. Карло Анчелотти – прекрасный специалист, он умеет добиваться поставленных целей», - цитирует Икера газета Marca.

В рамках второго тура группового этапа «королевский» клуб на своем поле примет тираспольский «Шериф», победивший в первом матче донецкий «Шахтёр» (2:0). Матч пройдет 28 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Икер Касильяс
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