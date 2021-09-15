Куртуа: «Я бы хотел победить в Лиге чемпионов»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал об амбициях выиграть престижный европейский клубный турнир с мадридцами.

«Не сомневаюсь, что наши соперники назовут «Реал» одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов, если задать им соответствующий вопрос. Перед командой стоит задача бороться за все трофеи. Здесь других вариантов быть не может. Нужно показать всем, почему у нас в музее 13 выигранных кубков.

Не стану утверждать, что Лига чемпионов – это навязчивая идея. Но я бы хотел победить в Лиге чемпионов», – приводит слова бельгийского стража ворот пресс-служба «Реала».