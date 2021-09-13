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Лига чемпионов

Пять игроков «Реала» пропустят матч с «Интером»

13 Сентября 2021 • 17:58 Комментировать (1)
Интер Милан
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Реал Мадрид
2.50 3.50 2.75
15.09 22:00

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обнародовал список игроков, которые отправятся в Милан на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», передаёт пресс-служба мадридского клуба.

Итальянец не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков в этом матче. Ферлан Менди, Марсело, Тони Кроос, Дани Себальос и Гарет Бэйл не смогут помочь «сливочным» из-за травм. Однако в заявке на игру оказался защитник Давид Алаба, который пропустил последний матч с «Сельтой» (5:2) в Ла Лиге.

Напомним, что матч между «Интером» и «Реалом» состоится 15 сентября в Милане. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Давид Алаба Тони Кроос Гарет Бэйл Дани Себальос Ферлан Менди
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
13 Сентября 2021 в 18:21
что они есть , что их нет , потеря не великая от всех этих игроков можно было бы избавиться . Кросс сдал сильно , Марсело давно сдал , в матче с Сельтой вышел , и было заметно что чел как бы не понимает что он там делает . Себальос так и не раскрылся Менди И Бейл это тормоз команды . Балласт .
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