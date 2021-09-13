Пять игроков «Реала» пропустят матч с «Интером»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти обнародовал список игроков, которые отправятся в Милан на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером», передаёт пресс-служба мадридского клуба.

Итальянец не сможет рассчитывать сразу на пятерых игроков в этом матче. Ферлан Менди, Марсело, Тони Кроос, Дани Себальос и Гарет Бэйл не смогут помочь «сливочным» из-за травм. Однако в заявке на игру оказался защитник Давид Алаба, который пропустил последний матч с «Сельтой» (5:2) в Ла Лиге.

Напомним, что матч между «Интером» и «Реалом» состоится 15 сентября в Милане. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени.