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Диего Милито: «Надеюсь, Лаутаро в «Интере» надолго»

15 Сентября 2021 • 15:50 Комментировать
Интер Милан
...
Реал Мадрид
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Через 5 ч. 19 мин.

Бывший форвард «Интера» Диего Милито пообщался с прессой в преддверии грядущей схватки миланцев с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Лаутаро стал заметно сильнее, но ему ещё есть куда расти. Даже когда мы встречаемся, я не даю ему советов. Надеюсь, Лаутаро останется в «Интере» надолго», - приводит слова Диего Милито La Gazzetta dello Sport.

Также экс-форвард «нерадзури» признался, что у него были предложения со стороны европейских грандов в годы, когда он был на пике: «Был близок к трансферу в «Реал» или «ПСЖ». Но «Интер» - выбор всей моей жизни. Я был счастлив на «Сан-Сиро».

Сегодня «Интер» начнёт свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем против «Реала».

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Интер Милан Диего Милито Лаутаро Мартинес
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