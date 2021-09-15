Диего Милито: «Надеюсь, Лаутаро в «Интере» надолго»

Бывший форвард «Интера» Диего Милито пообщался с прессой в преддверии грядущей схватки миланцев с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Лаутаро стал заметно сильнее, но ему ещё есть куда расти. Даже когда мы встречаемся, я не даю ему советов. Надеюсь, Лаутаро останется в «Интере» надолго», - приводит слова Диего Милито La Gazzetta dello Sport.

Также экс-форвард «нерадзури» признался, что у него были предложения со стороны европейских грандов в годы, когда он был на пике: «Был близок к трансферу в «Реал» или «ПСЖ». Но «Интер» - выбор всей моей жизни. Я был счастлив на «Сан-Сиро».

Сегодня «Интер» начнёт свой путь в Лиге чемпионов домашним матчем против «Реала».