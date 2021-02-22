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​Тухель рассказал, как «ПСЖ» пытался подписать Суареса

22 Февраля 2021, 19:53,

Главный тренер «Челси» Томас Тухель, который ранее работал в «ПСЖ», на пресс-конференции получил вопрос по поводу былого интереса к Луису Суаресу.

«Была такая возможность. До нас доходили слухи, что Суарес может покинуть «Барселону». А кто не заинтересован в подписании контракта с одним из лучших форвардов в истории мирового футбола и современности? Мы пытались, но не смогли. Он решил остаться в Испании и перейти в «Атлетико».

Может ли Суарес оказаться в «Челси»? Я не знаю. Тогда был определённый момент, и Суарес мог подойти «ПСЖ». Сейчас всё иначе. Сейчас у Луиса контракт с «Атлетико», и не стоит об этом думать», - высказался Тухель на пресс-конференции.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, ПСЖ, Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Томас Тухель
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