Жиру: «Было приятно наблюдать за тем, как мяч влетает в ворота «Атлетико»

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру пообщался с журналистами после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча состоялась на нейтральном поле и завершилась победой «пенсионеров» со счетом 1:0.

«Мой гол? В этом моменте я был сильно сосредоточен на ударе. Было очень приятно наблюдать за тем, как мяч влетает в ворота «Атлетико». Гол в гостевом матче очень важен, поэтому я рад помочь своей команде. «Челси» противостоит серьезный соперник, но мы остаемся верны себе», - приводит слова француза пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в среду, 17-го марта.