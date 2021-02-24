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Жиру: «Было приятно наблюдать за тем, как мяч влетает в ворота «Атлетико»

24 Февраля 2021, 08:09,

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру пообщался с журналистами после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Встреча состоялась на нейтральном поле и завершилась победой «пенсионеров» со счетом 1:0.

«Мой гол? В этом моменте я был сильно сосредоточен на ударе. Было очень приятно наблюдать за тем, как мяч влетает в ворота «Атлетико». Гол в гостевом матче очень важен, поэтому я рад помочь своей команде. «Челси» противостоит серьезный соперник, но мы остаемся верны себе», - приводит слова француза пресс-служба УЕФА.

Ответный матч состоится в среду, 17-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Оливье Жиру
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