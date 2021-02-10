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Матч «Атлетико» - «Челси» перенесён на нейтральное поле

10 Февраля 2021, 13:51,

Стало известно место проведения первого поединка 1/8 финала между мадридским «Атлетико» и лондонским «Челси». Как сообщает пресс-служба «матрасников», встреча состоится в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Национальный».

Перенос матча связан с ограничениями поездок между Испанией и Англией из-за пандемии COVID-19.

Первая встреча между «Атлетико» и «Челси» запланирована на 23-е февраля. Ответный матч состоится 17-го марта.

Ранее из-за ограничений матчи плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» Менхенгладбах - «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» - «Ливерпуль» также перенесли в Будапешт.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Атлетико Мадрид
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