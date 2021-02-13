Хименес пропустит первый матч с «Челси»

Защитник Хосе Хименес не поможет мадридскому «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Как сообщает газета Marca, у 26-летнего уругвайца диагностирована травма икроножной мышцы. Игрок получил повреждение во время тренировки.

Согласно сведениям источника, Хименес проведет в лазарете ближайшие две-три недели.

Первый поединок между «Атлетико» и «Челси» пойдет на нейтральном поле в Бухаресте (Румыния) 23-го февраля. Матч перенесли из Мадрида из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Ответная встреча состоится 17-го марта.