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Хименес пропустит первый матч с «Челси»

13 Февраля 2021, 12:12,

Защитник Хосе Хименес не поможет мадридскому «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Как сообщает газета Marca, у 26-летнего уругвайца диагностирована травма икроножной мышцы. Игрок получил повреждение во время тренировки.

Согласно сведениям источника, Хименес проведет в лазарете ближайшие две-три недели.

Первый поединок между «Атлетико» и «Челси» пойдет на нейтральном поле в Бухаресте (Румыния) 23-го февраля. Матч перенесли из Мадрида из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Ответная встреча состоится 17-го марта.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Атлетико Мадрид, Хосе Хименес
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