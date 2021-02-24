Облак: «Атлетико» сконцентрирован на том, чтобы отыграть отставание»

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак поделился эмоциями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси». «Матрасники» потерпели поражение со счетом 0:1. Гол забил Оливье Жиру.

«Это футбол. Иногда ты побеждаешь, иногда проигрываешь. Впереди ответная встреча, поэтому нельзя опускать руки. «Атлетико» сконцентрирован на том, чтобы отыграть отставание. Сейчас команда переживает не самый лучший период, но мы справимся. Нужно сохранять позитивное настроение», - передает слова словенского вратаря пресс-служба УЕФА.

Ответный поединок состоится 17-го марта.