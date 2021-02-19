Карраско может не выйти в матче с «Челси»

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19 Февраля 2021, 21:10,
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Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может пропустить встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», заявил главный тренер испанского клуба Диего Симеоне.
«Янник получил повреждение против «Гранады», но затем сыграл ещё и с «Леванте», когда мы его заменили», - заявил наставник «Атлетико», сообщает L'ÉQUIPE. «К сожалению, у него все еще есть проблемы».
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» пройдёт 23 февраля в 23:00 по московскому времени на «Ванда Метрополитано». Соответственно, бельгиец пропустит и следующую игру «Атлетико» в чемпионате Испании против «Леванте» 20 февраля.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, Янник Феррейра-Карраско