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Карраско может не выйти в матче с «Челси»

19 Февраля 2021, 21:10,

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско может пропустить встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси», заявил главный тренер испанского клуба Диего Симеоне.

«Янник получил повреждение против «Гранады», но затем сыграл ещё и с «Леванте», когда мы его заменили», - заявил наставник «Атлетико», сообщает L'ÉQUIPE. «К сожалению, у него все еще есть проблемы».

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Челси» пройдёт 23 февраля в 23:00 по московскому времени на «Ванда Метрополитано». Соответственно, бельгиец пропустит и следующую игру «Атлетико» в чемпионате Испании против «Леванте» 20 февраля. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Атлетико Мадрид, Лига Чемпионов, Янник Феррейра-Карраско
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