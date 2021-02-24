Симеоне: «Челси» использовал свой шанс»

Рулевой «Атлетико» Диего Симеоне пообщался с представителями СМИ после поражения от «Челси» в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. «Матрасники» потерпели неудачу со счетом 0:1. Единственный гол забил нападающий Оливье Жиру.

«Оба клуба проделали серьезную работу. Было очень мало моментов, однако «Челси» смог использовать свой шанс. Мы хорошо действовали в защите, пытались выбегать в атаку.

Ответная встреча будет очень сложной, но то же самое можно сказать о любом матче турнира. «Атлетико» готов к этому», - приводит слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Ответный матч «Челси» - «Атлетико» пройдет 17-го марта.